الامارات | منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد حميد بن دبيلة المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء إلى حميد بن حميد بن دبيلة المنصوري في وفاة أخيه المغفور له محمد حميد بن دبيلة المنصوري وذلك في منزل الأسرة بمدينة الوثبة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.