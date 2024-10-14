خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2024".. شركة أبوظبي للإعلام تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي للقطاع الإعلامي

ابوظبي - سيف اليزيد - استعرضت شركة أبوظبي للإعلام، مجموعة متنوعة من مبادراتها ومشاريعها التكنولوجية المبتكرة في مجال التحول الرقمي وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الإعلامي، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 14-18 أكتوبر الجاري.

ومن أبرز الابتكارات، التي عرضتها الشركة في منصتها بالمعرض، تقنيتا "الصحفي الذكي" و"المتحدث الذكي"، وهما من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها عبر جميع المنصات الإعلامية الشركة، والتي تهدف إلى الإسهام في تطوير وتسريع عملية إنتاج المحتوى الإعلامي التلفزيوني والإذاعي والمكتوب.

وقال سعادة راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: "تؤكد شركة أبوظبي للإعلام، من خلال المشاركة في معرض "جيتكس 2024"، التزامها بالابتكار والتطوير المستمرين في القطاع الإعلامي بشكلٍ عام والرقمي بشكلٍ خاص، حيث تعكس تقنيتا "الصحفي الذكي" و"المتحدث الذكي" وغيرها من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وتتبناها الشركة، حرصنا الدائم على اعتماد أحدث الأدوات وتبنّي أفضل الممارسات والاستثمار بشكل متواصل في الارتقاء بالقدرات التقنية وتطبيق الحلول الثورية الإبداعية التي تُسهم في تحسين جودة وكفاءة وتميز الإنتاج والمحتوى الإعلامي لجميع منصات الشركة".

وتعتمد تقنية "الصحفي الذكي" على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الإعلاميين على إنتاج المحتوى بشكل أسرع وأسهل، وذلك عبر استخدام الأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى بناءً على مدخلات بسيطة، حيث يمكنهم من تحديد الموضوع الرئيسي والنقاط الأساسية التي يريدون تغطيتها، ليقوم النظام ببناء محتوى متماسك واحترافي في وقت قياسي.

يعتبر هذا الابتكار تحولاً جذرياً في طريقة إنتاج المحتوى، من خلال تقليل الجهد المطلوب من قبل الإعلامي، وبما يسمح له بالتركيز على تطوير الأفكار وإضافة اللمسة الإنسانية، فضلاً عن تعزيز قدرة الإعلاميين على إدارة الوقت بشكل أكثر فعالية، ما يتيح إنتاج عددٍ أكبر من المحتوى في وقت أقل مع الحفاظ على الجودة العالية.

في حين تتيح تقنية "المتحدث الذكي" للمستخدم تسجيل كلامه وتحويله إلى عدة لغات مختلفة بفضل تقنيات الترجمة الصوتية المتقدمة مع الحفاظ على نبرة الصوت وأسلوب الحديث، ما يُسهم في تقديم تجربة تواصل عالمي مميزة. إذ يوفر هذا الابتكار فرصة فريدة للمتحدثين الإعلاميين وصناع المحتوى للوصول إلى جماهير عالمية متعددة اللغات من دون الحاجة لتعلم اللغات المختلفة أو الاستعانة بمترجمين متخصصين. كما يساعد "المتحدث الذكي" على تحسين التواصل بين الثقافات، مما يُعزّز من قدرة شركة أبوظبي للإعلام على تعزيز حضورها على المستوى العالمي.

يشار إلى أن مشاركة شركة أبوظبي للإعلام في معرض "جيتكس جلوبال 2024" جاءت ضمن جناح حكومة أبوظبي، والذي يضم أكثر من 30 مؤسَّسة حكومية وأكاديمية، لتقديم تجربة موحَّدة لزوّار جناح الحكومة في المعرض. وتستعرض مشاركة حكومة أبوظبي التقدُّم الذي حقَّقته الإمارة في اعتماد الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعتمدة على البيانات التي تُطوِّر تجربة المتعاملين، وتؤسِّس لحكومة جاهزة للمستقبل.