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انطلاق حملة "الإمارات معك يا لبنان" في أبوظبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار دعم دولة الإمارات للشعب اللبناني ومساعدته في مواجهة الظروف الإنسانية.

انطلقت أبوظبي حملة "الإمارات معك يا لبنان" وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.
وشارك آلاف المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الحملة وذلك بتقديم التبرعات للحملة، أو المشاركة في تعبئة السلع الإغاثية وتجهيزها استعداداً لإرسالها للشعب اللبناني.

حملة "الإمارات معك يا لبنان".. حملة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي واللبناني، وتعكس  القيم الإنسانية النبيلة التي تتبناها دولة الإمارات، والتي تسعى دائمًا إلى مد يد العون والمساعدة للدول الشقيقة في أوقات الأزمات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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