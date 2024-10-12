الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأست معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة وفد الإمارات للمشاركة في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر والفيلسوف مخدوم قولي فراغي الذي أُقيم في مدينة عشق آباد بتركمانستان.

انطلقت فعاليات المنتدى الدولي تحت عنوان «الترابط بين الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية»، بحضور فخامة سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان وعدد من رؤساء الدول.

شكل المنتدى منصة مهمة لمناقشة القيم العالمية التي تشكل صيغة السلام والحوار بين الدول، استناداً إلى مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والأخوة الإنسانية.

ضم وفد الإمارات الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية وشذى الملا، الوكيلة المساعدة لقطاع التراث والفنون بالإنابة في وزارة الثقافة، وعدد من المسؤولين.