اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تشارك في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر مخدوم قولي فراغي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأست معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة وفد الإمارات للمشاركة في المنتدى الدولي للاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 300 للشاعر والفيلسوف مخدوم قولي فراغي الذي أُقيم في مدينة عشق آباد بتركمانستان.

انطلقت فعاليات المنتدى الدولي تحت عنوان «الترابط بين الأزمنة والحضارات - أساس السلام والتنمية»، بحضور فخامة سردار بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان وعدد من رؤساء الدول.

شكل المنتدى منصة مهمة لمناقشة القيم العالمية التي تشكل صيغة السلام والحوار بين الدول، استناداً إلى مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والأخوة الإنسانية.

ضم وفد الإمارات الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية وشذى الملا، الوكيلة المساعدة لقطاع التراث والفنون بالإنابة في وزارة الثقافة، وعدد من المسؤولين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا