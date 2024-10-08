الامارات | حمدان بن محمد يصل الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت.