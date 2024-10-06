الامارات | 5 جوائز تربوية تحتفي بالمعلمين المتميزين في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكرّس الجوائز التربوية الإماراتية مفاهيم ومبادئ عدة للعمل التعليمي والتربوي، كما تؤكد أن المعلم سيظل في فكر القيادة الرشيدة، وضمن نظرتها الشمولية البعيدة المدى، لتحقيق أي تقدم مستقبلي، وإيمانها بوقوع مهمة النهوض بقطاع التعليم برمته على كاهل المعلم، إضافة إلى مسؤوليته تجاه مستوى الطلبة الأكاديمي، وغرس القيم الفاضلة والمبادئ السامية في نفوسهم، وتوجيههم وإرشادهم، وتعزيز المواطنة الإيجابية لديهم.

ورصد إحصاء أجرته «الإمارات اليوم» خمس جوائز تربوية رئيسة تحتفي بالمعلمين في الدولة، هي:

جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

تعكس «جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم» فلسفة تربوية حديثة، تتحد في مضمونها وأهدافها مع رؤية واضحة وعميقة، كما تعكس اهتماماً كبيراً ومتنامياً من قبل القيادة الرشيدة في إكساب التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الزخم المطلوب، حيث تستند الجائزة إلى خمسة معايير راسخة، تشمل التميز في الإنجاز، الإبداع والابتكار، التطوير والتعليم المستدام، المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، الريادة المجتمعية والمهنية، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ مليون درهم، والمركز الثاني على مبلغ 500 ألف درهم، والمركز الثالث على 300 ألف درهم، ومن المركز الرابع إلى العاشر على مبلغ 150 ألف درهم لكل منهم.

«خليفة التربوية»

دشّنت «جائزة خليفة التربوية» هذا العام الدورة الـ18 لتواصل مسيرة التميز في الميدان التربوي، حيث تمثل الجائزة رافداً من روافد الميدان التربوي الإثرائية، كما نجحت الجائزة في تسليط الضوء على كوادر تدريسية وإدارية متميزة، قدموا جميعاً إسهامات بارزة في مسيرة التعليم على مختلف الصُعد، كما نجحت الجائزة في أن تكون جسراً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف عناصر العملية التعليمية، ويحصل كل فائز في فئة المعلّم المبدع على مستوى الدولة على مكافأة مالية قدرها 75 ألف درهم، إضافة إلى درع الجائزة، وشهادة تقدير.

جائزة حمدان بن راشد للمعلم المتميز

تكرّم جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز المعلم الذي يتجاوز مستوى الكفايات التخصصية والمهنية، بمنحه جائزة المعلم المتميز، ويُمنح الفائز مكافأة نقدية قدرها 60 ألف درهم، وشهادة تقدير، وكأس التميُّز، كما تمنح الجائزة التربوي المتميز مَن لديه منهجية عمل مبتكرة مكافأة نقدية قدرها 50 ألف درهم، وشهادة تقدير، وكأس التميُّز.

«الشارقة للتفوق التربوي»

كما تمثل جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ركيزة أساسية ورافداً محورياً لتعزيز ثقافة التميز والإبداع والابتكار في الميدان التربوي والمجتمع المحلي بكل فئاته وشرائحه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى مدار 30 دورة عززت الجائزة همم الأفراد والمؤسسات التعليمية على مستوى الدولة، للإسهام في مسيرة الإبداع والابتكار التعليمي، ويحصل الفائزون بفئة المعلم المتميز على مكافأة مالية قدرها 40 ألف درهم المركز الأول، والمركز الثاني 35 ألف درهم، والمركز الثالث 30 ألف درهم، والرابع 25 ألف درهم.

جائزة المعلم المتميز

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها أنشأت جائزة المعلم المتميز تقديراً للدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون المتحمسون والمتفانون ممن يحدثون كل الفرق في الفصل الدراسي، وتضم الجائزة أربع فئات، تشمل معلمي المرحلتين المبكرة والابتدائية، والمرحلة الثانوية، وتعزيز الثقافة واللغة العربية، إضافة إلى تعليم الطلبة أصحاب الهمم، ويحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 50 ألف درهم.