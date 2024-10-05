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الامارات | رئيس الدولة يغادر بلغراد..والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 أكتوبر 2024

 غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مدينة بلغراد في ختام زيارة عمل قام بها إلى جمهورية صربيا الصديقة.
وكان فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مودعي سموه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار بلغراد "نيكولا تسلا".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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