الامارات | رئيس الدولة يغادر بلغراد..والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يغادر بلغراد..والرئيس الصربي في مقدمة مودعي سموه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 أكتوبر 2024
غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مدينة بلغراد في ختام زيارة عمل قام بها إلى جمهورية صربيا الصديقة.
وكان فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس صربيا في مقدمة مودعي سموه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار بلغراد "نيكولا تسلا".
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