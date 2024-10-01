الامارات | 20 بوابة ذكية للإبلاغ عن الحوادث برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي بن علوان النعيمي، أن شرطة رأس الخيمة تعتزم تركيب 20 بوابة ذكية على مداخل الطرق الرئيسة ومخارجها كافة في الإمارة، وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة، لافتاً إلى أن البوابات الذكية سترتبط بغرفة العمليات الرئيسة، وستعمل على رصد وتحليل الحالة المرورية، بالإضافة إلى الإبلاغ الذكي عن الحوادث المرورية، من خلال كاميرات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار في بيان صحافي، إلى أن البوابات الذكية تستخدم شاشات لتنبيه وتوعية مستخدمي الطرق بأوضاع الطقس والحالة المرورية للطرق، من أجل خلق بيئة مرورية آمنة، فضلاً عن تعزيز استدامة التنقل الآمن للطرق، وتمكين قدرات الشرطة في التحكم والسيطرة وسرعة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة بكفاءة وفاعلية عالية على كل طرق إمارة رأس الخيمة.

وذكر قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذه المرحلة جاءت استكمالاً للمرحلة الثانية من المشروع، المتمثلة في بدء إنشاء البنية التحتية لتركيب البوابات الأمنية الذكية للرصد والمراقبة الأمنية والمرورية على كل المناطق والطرق في الإمارة.

وقال إن المشروع جاء بالشراكة مع دائرة الخدمات العامة، لتعزيز منظومة المدينة الآمنة.

ومن جانبه، أشاد مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، المهندس خالد فضل العلي، بهذه الشراكة، من خلال العمل على بدء وضع قواعد البنية التحتية لنظام البوابات الأمنية بتقنية الذكاء الاصطناعي، استكمالاً لمشروع منظومة المدينة الآمنة الرقمية على الطرق الرئيسة لإمارة رأس الخيمة، مؤكداً أن المشروع سيسهم في دعم البنية التحتية للأمن التكنولوجي، الخاص بتطوير مدينة رأس الخيمة الرقمية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، من خلال تقديم خدمات عصرية ترتقي بجودة الحياة الأمنية، وذلك بالاستثمار الأمثل للموارد والشراكة القائمة بين دائرة الخدمات العامة وشرطة رأس الخيمة، من خلال هذا المشروع الريادي، الذي يكفل ضمان تحقيق الازدهار والتنمية والاستدامة في رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها في مجال تنافسية المدن الجاذبة للسياحة والاستثمار، بالنظر إلى إنجازاتها في مجالات تعزيز الأمن والأمان واستثمار التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق جودة الحياة الأمنية.