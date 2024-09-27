النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير.

وقالت النيابة العامة للدولة عبر حسابها على منصة "إكس": "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة".