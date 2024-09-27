الامارات | نيابة عن رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يقلد مسؤولين دوليين في نيويورك «وسام زايد الثاني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسع شخصيات عالمية بارزة وسلمهم «وسام زايد الثاني» من الطبقة الأولى، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وأقيمت مراسم التكريم في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بإسهامات المسؤولين المكرمين في نجاح «COP28» الذي شهد تقديم استجابة طموحة وشاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. وتوجّه سموه بالشكر إليهم على جهودهم التي أسهمت في تنفيذ خطة عمل رئاسة «COP28» بشكل فعال، والتوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي.

وأشار سموه إلى تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لـ21 من المسؤولين العالميين، خلال مايو الماضي في أبوظبي، لدورهم في دعم خطة عمل رئاسة (COP28) الهادفة إلى رفع سقف الطموح المناخي العالمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

وأضاف سموه: «يسرنا في دولة الإمارات تكريم عدد من المسؤولين العالميين الذين قدموا إسهامات فعالة في العمل المناخي العالمي، وساعدوا على إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق النتائج المنشودة».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وضمان تضافر الجهود لرفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنياً، موضحاً أن الدولة مستمرة في جهودها الهادفة إلى دعم العمل المناخي العالمي استعداداً لـ«COP29»، من خلال «خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية» التي أعدتها «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف».

وضمت قائمة المسؤولين الدوليين الذين تم تكريمهم خلال الفعالية، رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي لجهودها الحثيثة في مجال تعزيز التمويل المناخي، والتزامها بدعم رئاسة «COP29» في احتواء الجميع في العمل المناخي، ووزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي تقديراً لإسهاماته في مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة «COP29» بشأن موضوع «التخفيف»، وجهوده في المفاوضات الختامية التي انتهت بالتوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي، ووزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، غريس فو تقديراً لجهودها ضمن مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لرئاسة «COP29»، بشأن موضوع «التخفيف»، وإسهاماتها في التوصل إلى قرار الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في اتفاق باريس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ مؤسس «مؤسسة بلومبرغ الخيرية»، مايكل بلومبرغ لإسهاماته في حشد جهود أكثر من 1000 من القادة المحليين من مختلف أنحاء العالم، لحضور «قمة COP28 للعمل المناخي الوطني» الأولى من نوعها.

كما ضمت قائمة المسؤولين المكرمين الرئيسة التنفيذية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، داميلولا أوغونبيي تقديراً لإسهاماتها ضمن اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP29»، ودعم التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي، و ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فرانشيسكو لا كاميرا تقديراً لإسهاماته في اللجنة الاستشارية لرئاسة «COP28»، والجهود المستمرة التي تقوم بها الوكالة لتقييم التقدم في تحقيق الأهداف الخاصة بالطاقة المتجددة التي نص عليها «اتفاق الإمارات» التاريخي، والرئيس التنفيذي لشركة «آي.بي.إم»، أرفيند كريشنا لإسهاماته الفعالة في نجاح «منتدى الابتكار المناخي في COP28»، ورئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أميركا»، بريان موينيهان لإسهاماته في حشد جهود أكثر من 1000 رئيس تنفيذي ومؤسسة خيرية لدعم العمل المناخي في «منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية»، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل لجهوده الحثيثة في دعم رئاسة COP28 وكل الأطراف للتوصل إلى مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً للمفاوضات المناخية منذ اتفاق باريس.