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منصور بن زايد: سباقات الهجن رمز لتراثنا الأصيل

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن سباقات الهجن تبرز كرمز لتراثنا الأصيل، مشيراً سموه إلى استمرار دعم هذه ، لضمان استمرارية هذا الموروث العريق.
وقال سموّه عبر منصة «إكس» أمس: «تابعنا جانباً من منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن في ميدان الوثبة، حيث برزت رياضة سباقات الهجن كرمز لتراثنا الأصيل، سنستمر في دعمها لضمان استمرارية هذا الموروث العريق، وتعزيز مكانته في جميع المحافل».
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد شهد، مساء أمس الأول، منافسات اليوم الرابع لجائزة زايد الكبرى للهجن 2024 التي تقام في ميدان الوثبة، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول .
وتابع سموه جانباً من المنافسات والأشواط الرئيسة لفئة الإيذاع، بميدان الوثبة للهجن، والتي أقيمت لمسافة 6 كلم، ضمن الفترة المسائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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