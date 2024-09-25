300 متحدث عالمي يشاركون في أسبوع «أبوظبي المالي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يشارك 300 متحدث رئيسي، من رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة لخمسين مؤسسة مالية عالمية بارزة، في أسبوع أبوظبي المالي الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي «ADGM» تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر المقبل.

وقال السوق، في بيان صحفي أمس، إن قائمة المتحدثين الذين تأكّد حضورهم للحدث تضم كبار رواد المال والأعمال والشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، ومن أبرزهم سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفين» الاستثمارية، وديفيد هانت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي أم»، وإيزابيل سكيماما، الرئيس العالمي لشركة «أكسا آي أم»، وبيل فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك»، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، وراي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر»، وراجيف جين، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمارات لشركة «جي كيو جي بارتنرز»، ومحمد العارضي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستكورب»، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرا»، وجيريمي أليير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيركل»، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، إنه مع مضيّ أبوظبي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية عالمية كبرى، يشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة محورية ومحفلاً رائداً ومؤثراً للقطاع المالي، لافتاً إلى أن الزخم المتزايد وزيادة المشاركة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية العالمية يعكس الأهمية المتنامية للحدث وتأثيره الكبير بوصفه منصة بارزة لفعاليات المال والأعمال.

وأكد مواصلة أبوظبي العالمي «ADGM» جهوده للوفاء بالتزامه بتعزيز الحوار الهادف، ودفع مسيرة الابتكار، وترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال. ويقدم قادة الحكومات المحلية والإقليمية والمؤسسات والجهات التابعة لها مشاركات بارزة في دورة أسبوع أبوظبي المالي لهذا العام، حيث سيشهد الحدث انضمام أسماء بارزة مثل/ الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيه بي دبليو فينتشرز»، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي، وزﻳﺮ الدوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة الخارجية، والوزير المكلف باستقطاب واستبقاء المواهب في وزارة الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

من جهة أخرى، يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2024 مشاركة عدد من المتحدثين الدوليين البارزين من كبرى المؤسسات الرائدة عالمياً، ومنهم البروفيسور روبرت سولومون، عميد برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي، وتشي مان كوان، الرئيس التنفيذي لشركة «رافلز فاميلي أوفيس»، وكيم فورنايس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «ساكسو بنك»، وكريستيان أنجيرماير، مؤسس شركة «أبيريون إنفستمنتس»، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند».