الامارات | طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر سحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح غد الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تراوح بين 10 و20 وقد تصل إلى 35 كم/س.

وسيكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول في الساعة 15:30، والمد الثاني في الساعة 04:38، والجزر الأول في الساعة 09:10، والجزر الثاني في الساعة 22:08.

وسيكون بحر عُمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول في الساعة 01:35، والجزر الأول في الساعة 18:44، والجزر الثاني في الساعة 07:10.