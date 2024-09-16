الامارات | شرطة رأس الخيمة تضبط 39 مركبة شاركت في مسيرة غير مرخصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة المرور والدوريات عن ضبط وحجز 39 مركبة شاركت بمسيرة غير مرخصة في منطقة ميناء العرب وصولا إلى أحد جبال الإمارة السياحية في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي .

وتتلخص تفاصيل هذه الواقعة في ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة إلى إدارة المرور والدوريات في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الماضي يفيد بقيام مركبات بتنظيم والمشاركة في مسيرة دون الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من جهات الاختصاص .

وبناء عليه تم تتبع ورصد المركبات المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها حيث نجحت جهود رجال الشرطة في ضبط 39 مركبة مشاركة في المسيرة فيما قامت مركبتين منها بالاستعراض وتعريض حياة سائقيها والآخرين للخطر .

وشددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على أنها ستقف بالمرصاد لكل من يخالف الأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها وسيتم توقيع العقوبات المغلظة عليهم حفاظا على أرواحهم وأرواح وسلامة غيرهم من مستخدمي الطرق ، داعيا جمهور السائقين إلى الالتزام الكامل بالقوانين وعدم ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخارجة عن القانون التي تعرضهم للخطر وللعقوبات وما يترتب عليها من خطوات يتم اتخاذها بحق المخالفين منهم .