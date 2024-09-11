الامارات | حمدان بن محمد: دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن "دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله".

وأضاف سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": نرحب بضيوف مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 الأول في دبي مدينة المستقبل الذي تنطلق أعماله اليوم.. نرحب بـ 6000 مشارك و500 مستثمر وما يزيد على 100 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقال سموه: العالم يتطور بسرعة هائلة.. وعلينا التحرُّك بنفس سرعة التطور التكنولوجي لنكون سبّاقين في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحنا الوطنية.. نحن هنا اليوم لتخيّل الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي.. ولرسم مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.. ولتعزيز النمو الاقتصادي الرقمي وتحفيز استثماراته في منطقتنا.

وتابع سموه: دبي ملهمة وسبّاقة في تصميم المستقبل وتشكيله.. وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتعاون أبرز العقول والقيادات العالمية في هذا المجال لا حدود لما يمكن إنجازه في دبي التي نريدها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.