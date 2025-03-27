ماجدة خير الله تكشف لـ«الأسبوع»: «حسبة عمري» و«لام شمسية» تتصدران قائمة أهم الأعمال في رمضان 2025!

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد الدراما الرمضانية من أبرز الفنون التي تجذب الجماهير في كل عام، حيث تمثل فرصة للفنانين لإبراز مواهبهم،في موسم رمضان 2025، قدمت لنا العديد من الأعمال التي نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء،في هذا السياق، تبرز تصريحات الناقدة الفنية ماجدة خير الله، التي قامت بتقييم أداء الفنانين في المسلسلات الرمضانية، مشيرة إلى التميز الفني الذي يتمتع به هذا الموسم.

أداء مميز في مسلسل حسبة عمري

تحدثت ماجدة خير الله عن مسلسل «حسبة عمري»، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، واعتبرت أن المسلسل يمزج بين القضايا الاجتماعية المهمة والقصص الجذابة،تناول العمل موضوع الطلاق والأزمات المالية من منظور يسلط الضوء على تأثير هذه المشكلات على المرأة، مشيرةً إلى أن تقديم المسلسل كان بصورة واقعية وغير مبالغ فيها، مما جعله يتلقى إشادة واسعة من النقاد والجمهور.

يسرا اللوزي وتألقها في لام شمسية

في سياق آخر، تطرقت خير الله إلى أداء الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل «لام شمسية»، حيث أثنت على تميزها في تقديم دور امرأة تحمل سراً يؤثر بشكل جذري على حياة ابنتها،وقد اعتبرت أن يسرا اللوزي قدمت أداءً استثنائيًا، مما يجعلها من أبرز الفنانات في رمضان 2025، ويدلل على قدراتها التمثيلية العالية.

ريهام عبد الغفور في مسلسل ظلم المصطبة

وأيضًا، تطرقت خير الله إلى أداء ريهام عبد الغفور في مسلسل «ظلم المصطبة»، معتبرةً أن مستوى الأدء في هذا الموسم كان مرتفعًا جداً، سواء من قبل الفنانات أو الفنانين،وأشارت إلى أن هناك العديد من الوجوه الجديدة التي برزت في هذا الموسم، مما يزيد من حيوية الدراما ويضفي عليها تنوعًا لا يمكن تجاهله.

موسم رمضان 2025 والمواهب الجديدة

أنتهت ماجدة خير الله بالإشارة إلى أن موسم رمضان 2025 يمثل فرصة رائعة لاكتشاف مواهب جديدة، مما يساهم في إثراء الدراما المصرية وتقديم محتوى متميز يعود بالفائدة على الجمهور،لا شك أن الأداء الفني لهذا العام يعكس اجتهادًا وتفانيًا كبيرًا من الفنانين، مما يجعل المشاهدة تجربة لا تُنسى.

بصفة عامة، تؤكد تصريحات ماجدة خير الله على أن موسم رمضان 2025 يعد من أفضل المواسم من حيث تنوع الإنتاج الفني وجودة الأداء،وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي على صناعة الدراما، الذي تسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديها للجمهور.