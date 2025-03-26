حكاية حلقة 26 من مسلسل حكيم باشا: «مصطفى شعبان يطرد أبناء عمه من القصر»

الرياض - أميرة القحطاني - يعد مسلسل “حكيم باشا” من الأعمال الدرامية المتميزة التي حققت شهرة واسعة في فترة عرضه، حيث يتناول موضوعات قريبة إلى قلب المجتمع المصري، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الإنسانية المتشابكة،في الحلقة السادسة والعشرين، يستمر تصاعد الأحداث والدراما، مما يجذب انتباه المشاهدين ويسهم في نجاح العمل،في هذا البحث، سنستعرض أحداث الحلقة بشكل تفصيلي ونحلل الشخصيات والمواقف بصورة تعكس الدراما الصعيدية التي يقدمها المسلسل.

أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 26

تستهل **أحداث الحلقة 26 من مسلسل “حكيم باشا”** عند ظهور مشاعر الغضب والاحتجاج من قبل أبناء نوح الباشا تجاه شخصية مصطفى شعبان، مما يشير إلى علاقة متوترة بين الأطراف،تتصاعد الأحداث عندما تقرر برنسة الانتقام من غزل، فتقوم بضربها وطردها من القصر،لكن غزل تستعيد قواها وترد الصاع صاعين، مما يزيد من حنق حكيم ويعقد الموقف أكثر مما كان عليه،

في تطور مثير للأحداث، يقرر حكيم تخصيص زواج برنسة من خاطر، ليكون لها دور أكبر ضمن العائلة، في حين تقرر بحر وزوجته العودة إلى القاهرة،يجسد هذا الإجراء التحولات العائلية والهياكل الاجتماعية التي تواجهها الشخصيات،ليس بعيدًا عن هذه الأحداث، يقوم سليم وزوجته بالاستقرار في منطقة المندرة، في حين يتم تحويل ملكية القصر إلى ابن حكيم، نوح، مما يترك برنسة في حالة من المواجهة والتخطيط للانتقام، حيث تقرر تنفيذ خطتها لقتل ابن حكيم.

وفي السياق ذاته، يتواجد واصل الذهبي، الذي يُظهر حرصه على الحفاظ على مكانته، ليبدأ في وضع الخطط بالتعاون مع ابنه الدكتور خاطر لإعادة الأمور إلى نصابها، مما يُظهر التحولات في العلاقات الأسرية والدوافع الداخلية للشخصيات،تنتهي أحداث الحلقة محددة المسار للأحداث القادمة، مما يثير فضول المشاهدين حول تطورات القصة.

قصة مسلسل حكيم باشا

تدور قصة **مسلسل “حكيم باشا”** في إطار درامي صعيدي غني بالأحداث الدرامية والتوترات العائلية،يُجسد حكيم شخصية تتولى تجارة آثار عائلته، لكن الصراعات تبدأ من نيران الغيرة والطمع التي تشتعل في نفوس أبناء العم،فبينما تزدهر التجارة وتكبر الثروة، يتجلى الطمع والحقد في العلاقات العائلية، مع تصوير درامي يمزج بين الصراعات الأسرية والنزاعات الداخلية التي تدور في عائلة “الباشا”.

أبطال مسلسل حكيم باشا

يتميز **مسلسل “حكيم باشا”** بوجود كوكبة من الفنانين الذين يجعلون العمل يستحق المشاهدة،يشارك في البطولة كل من مصطفى شعبان، دينا فؤاد، وسهر الصايغ، بالإضافة إلى رياض الخولي وسلوى خطاب ومنذر رياحنة وأحمد فؤاد سليم وسلوى عثمان وعدد من الفنانين الآخرين،يحمل العمل توقيع الكاتب محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويتبنى المنتج شركة “سينرجي” إنتاج هذا العمل المميز.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

يُعرض **مسلسل “حكيم باشا”** على قناة CBC في تمام الساعة 715 مساءً، مع إعادة أولى عند الساعة 1215 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 3 مساءً،كما يُعرض أيضًا على قناة الحياة في الساعة 930 مساءً، مع إعادة أولى الساعة 230 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 930 صباحًا، والثالثة عند الساعة 115 مساءً،كما يمكن لمشاهدي المسلسل متابعة عرض الحلقة عبر منصة Watch It، مما يسهل الوصول إلى محتوى العمل الدرامي المميز.

باختصار، يعتبر مسلسل “حكيم باشا” تجسيدًا للدراما الصعيدية المعاصرة التي تعكس الموروث الثقافي والاجتماعي، مستعرضًا رحلة الشخصيات التي تلامس صراع الهوية والقيم،إن الأحداث المثيرة والشخصيات المتشابكة تجعل من المسلسل تجربة درامية غنية تستحق المتابعة، مع ما تحمله كل حلقة من تفاصيل جديدة تعزز من تفاعل المشاهدين مع القصة،تجسد هذه العمل رؤية فنية تتضمن الصراع الأسري بوضوح، مما يجعله عنوانًا مهمًا في الدراما العربية الحديثة.