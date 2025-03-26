“الرجل المريض المثير للاشمئزاز” .. ماذا قال تامر حبيب عن الفنان محمد شاهين في برنامج لم شمسية؟ | صورة

الرياض - أميرة القحطاني - تتطور المشهد الفني في العالم العربي باستمرار، حيث يبدو أن المواسم الرمضانية أصبحت تشكل فرصة كبيرة للفنانين لإظهار مواهبهم وإبداعهم،في هذا السياق، أثار السيناريست المصري تامر حبيب ضجة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بتوجيهه رسالة إلى الممثل محمد شاهين، الذي تميز بتجسيد شخصية “وسام” في المسلسل الرمضاني المنتظر “لام شمسية” لعام 2025.

رسالة تامر حبيب لـ محمد شاهين

نشر تامر حبيب صورة لشخصية “وسام” على إنستجرام، وعلق قائلًا “الراجل المريض المقزز المخيف المتحرش ده شبه واحد صاحبي”،وأكد أن الشخصية تستند إلى قدرات تمثيلية مذهلة حيث وصف محمد شاهين بأنه “أكثر من أخويا وفي نفس الوقت إبني وضنايا وأعظم طفل في العالم، الممثل الموهوب والشاطر.” تعكس كلمات حبيب تقديره الكبير لزميله، وتعطي انطباعًا عن علاقة زمالة قوية تربط بينهما.

أبطال مسلسل لام شمسية

يتضمن مسلسل “لام شمسية” مجموعة متميزة من الفنانين إلى جانب أمينة خليل، من بينهم يسرا اللوزي، أحمد السعدني، محمد شاهين، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، أسيل عمران، ويارا رجب،من المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحًا جماهيريًا واسعًا بالنظر إلى مجموعة الممثلين الموهوبين الذين يجمعهم،كما يُعتبر الموسم الرمضاني فرصة مثالية لجذب الانتباه نحو هذه الأعمال الفنية.

أحداث المسلسل وقضاياه

تدور أحداث “لام شمسية” في إطار درامي مشوق، حيث تسلط الضوء على الأذى النفسي الذي يمكن أن يتعرض له الفرد منذ طفولته،أبرز النقاط المحورية في المسلسل تتعلق بضرورة مواجهة هذه التحديات ومعالجتها بدعم من المقربين، وليس اعتبارها وصمة عار،يعد المسلسل بتقديم تجربة درامية مؤثرة، حيث يتكون من 15 حلقة، يأمل القائمون عليه أن تُترك أثرًا قويًا لدى المشاهدين بسبب تناوله قضايا حساسة ومهمة.

خاتمة

تعتبر الأعمال الرمضانية المنصة الأبرز للتعبير عن القضايا الاجتماعية والنفسية التي تشغل بال المجتمع،من خلال التواصل والإبداع الفني، يبرز فنانون مثل تامر حبيب ومحمد شاهين كعناصر مؤثرة في هذا السياق،مع اقتراب عرض “لام شمسية”، يبدو أن الجمهور في انتظار عمل درامي يستحق المتابعة، يجمع بين الواقعية والتحديات النفسية، مما يضيف عمقًا إلى التجربة الرمضانية.