نيكول سابا تحتفل بنجاح مسلسلها وتلتقي بحبيبها في ليلة مميزة!

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد الساحة الفنية خلال شهر رمضان 2025 تنوعًا كبيرًا في الأعمال الدرامية، حيث يعد مسلسل “وتقابل حبيب” أحد أبرز الأعمال التي لاقت استقبالًا جماهيريًا واسعًا،الفنانة اللبنانية نيكول سابا تنضم إلى قائمة النجوم الذين يبرهنون على نجاحهم المستمر في هذا المجال، حيث عبرت عن سعادتها بنجاح هذا المسلسل الذي يعرض حاليًا.

احتفلت نيكول سابا بنجاح مسلسلها “وتقابل حبيب” من خلال نشر مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث ظهرت في أجواء مليئة بالفرح وسط زملائها من فريق العمل،عبرت نيكول في تعليقها عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الفني، معبرة عن تطلعها لاستمرار النجاح،وتعتبر هذه الخطوة من قبل الفنانة دليلاً على روح التعاون في المجال الفني.

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

يجمع مسلسل “وتقابل حبيب” بين مجموعة كبيرة من النجوم البارزين في الساحة الفنية،يقود هذا العمل الثنائي الشهير ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، ويشارك في البطولة مجموعة من الفنانين مثل خالد سليم ونيكول سابا وصلاح عبد الله وأنوشكا،يعتبر هذا التنوع في الأبطال علامة على جودة العمل وقصته المثيرة للاهتمام.

أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، مستعرضة قصة تتعلق بالخيانة الزوجية والصراعات الأسرية،تجسد ياسمين عبد العزيز شخصية “ليل” التي تكتشف خيانة زوجها “يوسف أبو العز”، الذي يؤدي دوره الفنان خالد سليم،تتصاعد الأحداث نتيجة هذه الخيانة، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الأسرية والمشاكل التي تعاني منها الشخصيات.

آخر أعمال نيكول سابا

على صعيد آخر، أصدرت نيكول سابا مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “الباب يفوت جمل”، والتي نالت استحسان الجمهور بعد طرحها على قنوات اليوتيوب والمنصات الرقمية،الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد يحيى، وتوزيع علي فتح الله،تأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها نيكول، حيث سبقتها أغنيتها “الكت كاتي” التي حققت انتشارا واسعاً وحصدت جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة الإبداع بمهرجان الفضائيات العربية.

من خلال الانتشار الكبير الذي تحققه أعمال نيكول سابا، يبدو أن الفنانة تصنع لنفسها مكانة قوية على الساحة الفنية العربية، سواء في التمثيل أو الغناء،إن نجاح مسلسل “وتقابل حبيب” يعكس قدرتها على التكيف مع تطلعات الجمهور ويعزز من فرصها في تقديم المزيد من الأعمال المميزة،تظل نيكول سابا واحدة من أبرز الوجوه الفنية التي تتمتع بموهبة فريدة وقدرة استثنائية على التألق في مختلف مجالات الفن.