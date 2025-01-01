تكنولوجيا: تسريب مواصفات كاميرا OnePlus 13R ينسف افتراضًا شائعًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظرًا لأن هاتف OnePlus 12R كان إصدارًا معاد تسميته من OnePlus Ace 3، توقع الكثيرون أن يكون OnePlus 13R مجرد نسخة معاد تسميتها من OnePlus Ace 5.

تم طرح Ace 5 مؤخرًا في الصين، ومن المتوقع أن يُعلن رسميًا عن OnePlus 13R عالميًا في 7 يناير. ومع ذلك، تشير تسريبات جديدة إلى أن OnePlus 13R قد يختلف عن Ace 5 في بعض الجوانب.

إذا كنت تتساءل عن غياب جهاز OnePlus Ace 4، فالسبب يعود إلى التشاؤم المرتبط بالرقم أربعة في الثقافة الصينية، حيث تتشابه كلمة الرقم مع كلمة “الموت”. تُعرف هذه الظاهرة باسم “تترافوبيا”، وقد تجاوزت شركات مثل أوبو الرقم في سلسلة هواتفها الرئيسية Find.

والآن، علمنا أن OnePlus اتخذت نفس النهج مع Ace 4 وانتقلت مباشرةً إلى Ace 5.

أكدت الشركة أن بطارية OnePlus 13R ستبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، وهي أقل من بطارية 6400 مللي أمبير الموجودة في OnePlus Ace 5. بالإضافة إلى ذلك، كشف المسرب Yogesh Brar عن اختلاف آخر بين الجهازين، حيث سيحتوي OnePlus 13R على كاميرا مقربة ليست متوفرة في Ace 5. هذه الكاميرا المقربة ستستخدم مستشعر ISOCELL JN5 من سامسونج وتوفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 2x.

أما الكاميرا الرئيسية في كلا الطرازين، فستأتي بدقة 50 ميجابكسل وتعتمد على مستشعر Lytia LYT-700 من سوني، بينما ستبلغ دقة الكاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية في كل من Ace 5 و13R ستكون بدقة 16 ميجابكسل.

على صعيد التكوينات، كشف Brar عن الخيارات التي ستكون متاحة في الهند. سيأتي الإصدار الأول بذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، بينما سيقدم الإصدار الأعلى ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مع تخزين 512 جيجابايت.

تؤكد هذه التفاصيل أن OnePlus 13R لن يكون مجرد نسخة مكررة من Ace 5، بل سيحمل ميزات فريدة غير متوفرة في الإصدار المخصص للسوق الصينية.

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