تكنولوجيا: إطلاق مكنسة Dreame Mova S20 Ultra بقاعدة تنظيف ذاتي وقوة شفط 8,300 باسكال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت العلامة الفرعية “Mova” التابعة لشركة “Dreame” أحدث مكانسها الكهربائية الروبوتية، Mova S20 Ultra، في تركيا. إلى جانب هذا الطراز، أطلقت أيضًا مجموعة جديدة تشمل E30 Ultra، وS10 Plus، وS10، وM1.

صُممت المكنسة S20 Ultra لتقديم أداء تنظيف متكامل، حيث تتميز بقوة شفط تبلغ 8,300 باسكال، ما يجعلها قادرة على التعامل مع الأرضيات الصلبة والسجاد الناعم بكفاءة.

ولقد زودت الشركة الجهاز بتقنية تجنب العوائق، ما يمكنه من التعرف على أكثر من 70 نوعًا مختلفًا من الأشياء، مثل الأحذية والكابلات والعلب، والتخطيط لمسار تنظيف فعال.

ورغم ذلك، لم تعلن الشركة عن اسم هذه التقنية رسميًا. أما في مجال رسم الخرائط، فإن المكنسة تعتمد على نظام خرائط بأربع مستويات، مما يضمن إنشاء خرائط منزلية دقيقة وسريعة.

كما تتميز S20 Ultra بخاصية المسح الساخن، حيث تصل درجة حرارة المسح إلى 60 درجة مئوية، مما يعزز من كفاءة التنظيف. كما تحتوي المكنسة على قاعدة تنظيف ذاتي متكاملة تقوم بغسل الممسحة وتجفيفها تلقائيًا، بالإضافة إلى إعادة تعبئة الماء والمحلول وإفراغ سلة المهملات.

يتيح هذا النظام تنظيفًا دون الحاجة لتدخل يدوي لمدة تصل إلى 7 أسابيع. علاوة على ذلك، يستطيع الجهاز اكتشاف السجاد ورفع الممسحة بمقدار 8 ملم لتجنب بلل السجاد أثناء التنظيف.

وبفضل بطارية بسعة 5,200 مللي أمبير، تعمل المكنسة لمدة تصل إلى ساعتين و50 دقيقة بشحنة واحدة. يمكن التحكم فيها عبر التطبيق المصاحب أو باستخدام المساعدات الصوتية مثل Alexa، وSiri، وGoogle Assistant.

يوفر تطبيق Mova Companion ميزات عديدة، مثل جدولة التنظيف، وتحديد المناطق المحظورة، واختيار أوضاع تنظيف مختلفة، وإعداد خطط تنظيف ذكية بالذكاء الاصطناعي.

كما تشمل ميزات المكنسة فرشاة مطاطية مزدوجة، ونظام VibroTurbo للتطهير، وتقنية RoboSwing المخصصة للتنظيف العميق.

تُباع مكنسة Mova S20 Ultra في تركيا عبر Trendyol بسعر 32,999 ليرة تركية (حوالي 933 دولارًا أمريكيًا). كما تتوفر في الولايات المتحدة عبر أمازون بسعر 999 دولارًا.

المصدر