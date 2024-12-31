شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تقنيات منتجات وخدمات تقنية نودعها في 2024.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

في عام 2024، شهدت صناعة التكنولوجيا وداع العديد من المنتجات والخدمات البارزة، مما أشار إلى تحولات في استراتيجيات العلامات التجارية وتغيرات في احتياجات المستهلكين، قامت شركات كبيرة مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون بإيقاف أجهزة وتطبيقات محبوبة.

إليك نظرة على خمسة من أبرز التقنيات التي نودعها هذا العام: هواتف نوكيا

كانت نوكيا رائدة في سوق الهواتف المحمولة، لكنها واجهت صعوبة في مواكبة الاتجاهات الحديثة قبل أن تنعش صفقة الترخيص مع HMD Global علامتها التجارية، ومع ذلك شهد عام 2024 تحولاً في استراتيجية HMD Global، حيث أطلقت هواتف ذكية تحت علامتها التجارية الخاصة، مع اقتصار استخدام علامة نوكيا على الهواتف ذات الميزات الأساسية، وبينما لا تزال بعض هواتف أندرويد من نوكيا موجودة في الأسواق، يبدو أن أيامها معدودة مع صعود HMD إلى المقدمة.

جوجل كروم كاست

تم إيقاف خط إنتاج Chromecast الشهير رسمياً في أغسطس، لينضم إلى قائمة "المنتجات التي قتلتها جوجل، وأكدت جوجل للمستخدمين أن الأجهزة الحالية ستظل تعمل، لكنها أعلنت عن Google TV Streamer كبديل، كذلك يقدم الجهاز الجديد تجربة بث أكثر قوة ويعمل بشكل مستقل، مما يشير إلى تحول في طريقة جوجل لتوصيل المحتوى إلى الشاشات الكبيرة.

Humane AI Pin

كان من المفترض أن يكون Humane AI Pin خطوة ثورية في التكنولوجيا الشخصية، لكنه فشل في الوفاء بالتوقعات، تم تصميمه لعرض المعلومات على يد المستخدم وتمكين التفاعل عبر الصوت والإيماءات، لكنه واجه مشاكل تقنية وتكاليف مرتفعة، ولم يلقَ استقبالاً حاراً من المستخدمين الأوائل.

وعلى الرغم من تصميمه من قبل مصممين سابقين في آبل، إلا أن الـ AI Pin فشل في تحقيق تأثير في السوق، مما جعله درساً تحذيرياً للأجهزة القابلة للارتداء الطموحة.

وداعًا لبرنامج WordPad من مايكروسوفت

ودعت مايكروسوفت WordPad، الذي كان جزءاً من نظام تشغيل ويندوز لأكثر من عقد من الزمن، مع إزالته من جميع إصدارات ويندوز 11، وكان "وورد باد" معروفا بقدرته البسيطة والفعالة على معالجة النصوص، وسيتم استبداله بـ Microsoft 365 Word، الذي يتطلب اشتراكاً.

وعلى الرغم من أن Notepad سيظل متاحاً مجاناً، إلا أنه يفتقر إلى مرونة WordPad، مما يترك المستخدمين يبحثون عن بدائل لتحرير المستندات الخفيفة.

منفذ Lightning من آبل

تم تقاعد منفذ Lightning الشهير، الذي كان رمزاً لابتكارات آبل، لصالح USB-C عبر جميع منتجاتها. تم تقديم منفذ Lightning كبديل متفوق للـ micro USB، حيث كان يتمتع بالمتانة وسهولة الاستخدام، ومع ذلك دفع التنظيم الأوروبي الذي يفرض USB-C كمعيار عالمي آبل إلى إجراء التبديل، مما يعني نهاية حقبة دامت لعقد من الزمن.