تكنولوجيا: سلسلة iPhone 17 تأتي بشريحة Wi-Fi 7 المطورة من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل بدأت في العمل على تطوير شريحة Wi-Fi 7 خاصة بالشركة، والتي تدعم سلسلة هواتف iPhone 17 العام المقبل.

كشف المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقريره الأخير عن خطط ابل لتطوير إصدارها الخاص من الرقاقات المخصصة لتقنية Wi-Fi 7، والتي تستبدل بها ابل رقاقة “Broadcom” المستخدمة حالياً في أجهزة الشركة لدعم تقنية Wi-Fi والبلوتوث.

كما يوضح التقرير أن رقاقة Wi-Fi 7 المطورة من ابل سترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 7 نانومتر، أيضاً يوضح التقرير أن هذا التغيير يأتي في إطار إستراتيجية ابل للتحول إلى الإعتماد على التكوينات الخاصة بالشركة لخفض تكلفة الإنتاج.

وفي إطار إستراتيجية ابل للتحول التام لإستخدام تكوينات الشركة، تعمل ابل أيضاً الآن على تطوير شريحة مودم 5G، والتي تستبدل شرائح كوالكوم المستخدمة في أجهزة الشركة في الوقت الراهن، ومن المقرر أن تطور شريحة مودم 5G بشكل منفصل عن شريحة Wi-Fi 7.

يذكر أن ابل تبدأ في إستخدام شرائح مودم 5G الخاصة بالشركة في العام المقبل، على أن يكون الجيل القادم من هواتف iPhone SE هو الإصدار الأول المميز بشريحة مودم 5G من ابل، إلا أن هذا الإصدار سيأتي بشريحة Wi-Fi المطورة من “Broadcom”.

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