شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Helldivers 2.. مغامرة ملحمية ضد الغزو الفضائي والان نبدء بالتفاصيل

Helldivers 2

الدمام - شريف احمد - قتال من أجل الحرية في مجرة مُعادية هو ما ينتظر محبو الألعاب الإلكترونية في لعبة التصويب الجماعية المثيرة من منظور الشخص الثالث Helldivers 2.وفي اللعبة المتوفرة على أجهزة PS5 وأجهزة الكمبيوتر، من تطوير Arrowhead Game Studios، يكون اللاعب فريقًا مع ما يصل إلى ثلاثة لإيقاف هجوم الفضائيين الذي يهدد سلامة الكوكب الأم "Super Earth".تقدم Helldivers 2 أفضل تجربة لعب تعاونية حتى الآن من Arrowhead، لا غنى عن التعاون إذ سيتشارك اللاعب الفرق في العتاد، وسيرسُم طريقة اقترابها من كل مهمة، لإكمال الأهداف معًا.ويتقمص اللاعبون دور أحد جنود Helldivers، وهم مجموعة من نخبة الجنود لنشر السلام والحرية والديمقراطية الموجهة باستخدام أهم وأضخم وأكثر الأدوات المتفجرة في المجرة.وفي حين لا يذهب جنود Helldivers إلى كوكب دون دعم مناسب، فإن اللاعب من يحدد متى وكيف يستدعيهم.ويجب أن يتولى جنود Helldivers مهمة حفظ السلام في تلك الحرب عبر المجرات وأن يحموا كوكبهم الأم وينشروا رسالة الديمقراطية وأن يخضعوا الأعداء بالقوة.