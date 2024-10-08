شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر اصطناعى صينى يجرى اختبارات على نموذج الذكاء الكبير في المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "أيه دي أيه سبيس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، أن قمرها الاصطناعي، الذي أطلقته مؤخرا أكمل بنجاح التحقق التقني من التكنولوجيا الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير خلال التشغيل في المدار.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، أجرى القمر الاصطناعي 13 اختبارا لنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير في الفترة ما بين يومي 25 سبتمبر و5 أكتوبر، شملت أنواعا متعددة من أسئلة الاستدلال تحت ظروف تشغيل ودرجات حرارة مختلفة.

وأكدت الاختبارات التقنية، قدرة نموذج الذكاء الاصطناعي الكبير على التكيف مع ظروف الفضاء، وموثوقية منصة الأقمار الصناعية الحاسوبية، والقوة الحاسوبية الفعالة للحمولات عالية الأداء أثناء التشغيل في الفضاء، وفقا للشركة.

وفي المرحلة التالية، سيقوم القمر الاصطناعي بتوليد بيانات الاستشعار عن بعد ثلاثية الأبعاد بواسطة الذكاء الاصطناعي أثناء وجوده في المدار. ويمكن لقدرات التصوير ثلاثي الأبعاد بالذكاء الاصطناعي دعم مجموعة واسعة من تطبيقات التوائم الرقمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصادات المنخفضة الارتفاع والسياحة الثقافية والرياضة.

وأُطلق هذا القمر الاصطناعي باستخدام الصاروخ الحامل "سمارت دراغون -3" من المياه القريبة من مدينة هاييانج في مقاطعة شاندونج شرقي الصين يوم 24 سبتمبر الماضي.