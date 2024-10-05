شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تكشف عن أداة ذكاء اصطناعى تنتج مقاطع صوت وصورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك، الجمعة، أنها أنشأت نموذج ذكاء اصطناعى جديدا أطلقت عليه اسم (موفى جين) يمكنه إنشاء مقاطع مصورة مصحوبة بالصوت لتبدو واقعية وفقا لطلبات المستخدم.

وقالت ميتا إن بإمكان هذا النموذج منافسة أدوات من شركات ناشئة رائدة فى مجال إنشاء الوسائط مثل "أوبن إيه.آي" و"إليفن لابز".

وتضمنت عينات من إنتاج "موفى جين" كشفت عنها ميتا مقاطع مصورة لحيوانات تسبح وتطفو، وأخرى تستخدم صورا حقيقية لأشخاص لتصويرهم وهم مثلا يرسمون على قماش.

وقالت ميتا فى منشور على مدونتها إن موفى جين يمكنه أيضا إنشاء موسيقى خلفية وتأثيرات صوتية متزامنة مع عرض محتوى المقطع المصور، مع إمكانية استخدام الأداة لإجراء تعديلات على المقاطع.

وفى أحد المقاطع من إنتاج موفى جين، طلبت ميتا من الأداة وضع كرات تستخدم للزينة فى يدى رجل يركض بمفرده فى الصحراء، بينما فى مقطع آخر غيرت موقف سيارات حيث كان رجل يتزلج على أرض جافة إلى أخرى تغطيها بركة مياه.

وقالت ميتا إن مدة المقطع المصور الذى ينتجه موفى جين يمكن أن تصل إلى 16 ثانية بينما يمكن أن يصل طول المقطع الصوتى إلى 45 ثانية.