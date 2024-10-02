تكنولوجيا: سوني تكشف النقاب عن سماعات LinkBuds Open وSony LinkBuds Fit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سوني اليوم جيل جديد من سماعات LinkBuds اللاسلكية، والتي تشمل سماعة LinkBuds Open اللاسلكية، مع سماعة LinkBuds Fit، كما قدمت الشركة مكبر Sony LinkBuds الصوتي.

تتميز سماعة Sony LinkBuds Open بتصميم بحلقات مفتوحة يدعم المستخدم بتجربة مريحة في إرتداء السماعة، ويتيح هذا التصميم للمستخدم الإستماع إلى المحيط من حوله، كما تدعم الأطراف المطاطية للسماعة المستخدمين بتجربة مريحة.

وتدعم سوني السماعة بمحرك دائري بحجم 11مم، مع مغناطيسات نيوديميوم يتكامل مع معالج V2، وهي من المميزات التي قدمت سابقاً في سماعة WF-1000XM5.

كما تأتي السماعة بتقنية DSEE، مع ميزة التحكم التكيفي في مستوى الصوتيات، حيث يتم تعديل مستوى الصوتيات بشكل تلقائي وفقاً للمحيط.

وتنطلق سماعة LinkBuds Open بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.3، مع دعم الإتصال المتعدد، أيضاً تأتي السماعة أيضاً بميزة دعم برامج تشفير AAC وLC3، كما تأتي السماعة بميزة تلقي الأوامر الصوتية، ودعم لتتبع حركة الرأس، وأيضاً دعم تقنية 360 Audio.

كما تعزز سوني عمر البطارية في هذا الإصدار إلى 8 ساعات من التشغيل، أو 22 ساعة مع حافظة الشحن، وتتميز السماعة بوزن 30.6 جرام، كما تدعم معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء.

أيضاً قدمت سوني سماعة LinkBuds Fit بتصميم مغلق، مع خطاف لدعم تثبيت السماعة على الأذن بكفاءة، مع ميزة تغيير رأس السماعة بأكثر من لون لتخصيص شكل السماعة.

كما تتوفر السماعة في سوق الولايات المتحدة باللون البنفسجي الذي صمم بالتعاون مع “Olivia Rodrigo”، أيضاً حرصت سوني على تطوير هذا الإصدار بتصميم مريح لدعم المستخدم بتجربة مريحة عند إرتداء السماعة لفترات طويلة.

وتأتي السماعة بدعم لإلغاء الضوضاء، كما يدعم هذا الإصدار معالج V2، مع نمط صوتي “Auto Ambient Sound” لدعم المستخدم للإستماع إلى المحيط من حولة بكفاءة عند الحاجة.

كما تدعم سماعة LinkBuds Fit برامج ترميز LDAC وLC3، وتأتي بمعايير Hi-Res Audio اللاسلكية، كما تنطلق سماعات سوني الجديدة بميزة نقل سلس وسريع للإشارات الصوتية عبر البلوتوث.

أيضاً تأتي السماعات بميزة “Wide Area Tap” التي تتيح للمستخدم التحكم في السماعة بالإيماءات، وتأتي سماعة Fit أيضاً بميزة دعم معايير IPX4، ويمكن ضبط إعدادات الصوتيات في السماعة عبر تطبيق Sound Connect.

ويمكن لسماعة LinkBuds Fit أن تقدم عمر شحن يصل إلى 5.5 ساعة مع تنشط ميزة إلغاء الضوضاء، و8 ساعات عند تعطيل الميزة، ومع الحافظة يمكن للسماعة ان تستمر بعمر شحن يصل إلى 21 ساعة من التشغيل، وتتميز السماعة بوزن 41 جرام.

وتقدم سوني مكبر Sony LinkBuds الصوتي بقاعدة تتضمن بطارية لتمديد عمر الشحن، على عكس الإصدارات الأخرى التي تتضمن قاعدة شحن فقط، ويمكن للمكبر الصوتي أن يستمر بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة من التشغيل، كما يتوافق مع خدمات تشغيل الموسيقى.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Sony LinkBuds Open بسعر 200 دولار، على أن تنطلق في 11 من أكتوبر في الأسواق، وتتوفر سماعة Sony LinkBuds Fit بسعر 200 دولار، على أن تتوفر بدءاً من الأول من نوفمبر.

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