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«تنظيم الاتصالات» يعلن مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي بمنافذ شركات المحمول

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الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

وجاءت أوقات العمل كالتالي :

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة.

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