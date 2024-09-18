تكنولوجيا: تقرير يؤكد قدرة هواتف iPhone 16 على إستعادة البرامج الثابتة لاسلكياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه بعض المستخدمين مشكلة مع البرامج الثابتة في هواتف الأيفون والتي تتطلب توصيل الهاتف بأجهزة الحاسب أو بأحد أجهزة ماك لإستعادة البرامج، إلا أن إستعادة البرامج الثابتة في سلسلة iPhone 16 يمكن تنفيذه لاسلكياً.

أوضح التقرير الذي نشر عبر “9to5Mac” أن سلسلة iPhone 16 الجديدة ستتيح للمستخدمين إستعادة البرامج الثابنة بآلية سلسة، وذلك لدعم هذه الإصدارات إستعادة البرامج الثابتة لاسلكياً عبر هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد التي تعمل بأنظمة iOS 18 وiPadOS 18.

ويتوفر RecoveryOS على ساعات ابل الذكية Apple Watch، وأجهزة Apple TV، وتنضم الآن أيضاً هواتف الأيفون في دعم الخدمة.

ويؤكد التقرير الجديد على إمكانية إستعادة البرامج الثابتة عبر تثبيت هواتف iPhone 16 المتضررة إلى هاتف الأيفون أو جهاز الأيباد لتبدأ عملية إستعادة البرامج الثابتة بشكل لاسلكي، وذلك عبر إتصال الهاتف بالجهاز من خلال شبكة Wi-Fi أو عن طريق البلوتوث.

ومن المقرر أن تتم عملية إستعادة البرامج من خلال تثبيت هاتف الأيفون أو جهاز الآيباد أحدث أنظمة iOS ومن ثم نقل التحديث إلى الهاتف المتضرر لاسلكياً.

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