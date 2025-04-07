مناوي.. الدعم السريع تقوم بإسقاط الطائرات التي تقوم بدور إنساني لدعم “المنكوبين”

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن الحكومة السودانية تعمل المستحيل في إنزال المواد الغذائية والدوائية لأهالي الفاشر ومعسكرات زمزم وأبو شوك وغيرها من معسكرات النازحين المحاصرة من قبل الدعم السريع.

وأوضح مناوي في تدوينة على فيسبوك، أن الدعم السريع تقوم بإسقاط الطائرات التي تقوم بدور إنساني لدعم “المنكوبين” وأضاف “المجتمع الدولي يفشل في تطبيق القرار الأممي 2736 القاضي بفك حصار الفاشر فمهمة إسقاط هذه المواد هي مهمة أممية بحتة”.

الحدث السوداني