الرحيل يقترب.. ليفربول يستبدل صلاح بلاعب سجل 5 أهداف

كشفت تقارير صحافية أن ليفربول مستعد للتحرك من أجل التعاقد مع ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني في يناير، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح الذي يقدم مستويات مميزة مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، إذ دخل الفترة الحرة ويحق له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه مجاناً.

وسجل صلاح 21 هدفاً وصنع 17 في 28 مباراة مع ليفربول بكافة المسابقات هذا الموسم، ليساهم في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

وأفاد موقع “فوتبول إنسايدر” نقلاً عن ميك براون كشاف مانشستر يونايتد وبلاكبيرن السابق، أن ليفربول قد يتفق على ضم ساني في صفقة بقيمة مالية منخفضة، إذ سيكون بايرن منفتحًا على الاستماع لعروض تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساني مع بايرن بنهاية موسم 2024-2025، مما يفتح إمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مجانًا في الصيف.

وقال براون: ليفربول يمكنه التحرك من أجل ساني هذا الشهر بدلاً من الانتظار حتى الصيف، لكن عليهم الانتظار ومعرفة ما سيفعله صلاح. إذا قرر الرحيل، فلديهم بالفعل البديل.

وسجل ساني البالغ من العمر 29 عاماً خمسة أهداف فقط خلال 20 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ هذا الموسم.

العربية نت