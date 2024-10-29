والي الخرطوم ينعي الضابط الإداري الفاضل دقاش

ينعي والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عند الله تعالى الضابط الإداري الفاضل دقاش الذي انقطعت عنه الإتصالات مؤخرا. وعمل دقاش في بداية مشواره في العام ١٩٩٤ في دارفور ثم إنتقل للعمل بولاية الخرطوم في محليتي امبدة والخرطوم. وقد عرف الراحل بين أقرانه بالاخلاص والتجرد وتكريس حياته خدمة للمواطن. رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنا لله وإنا إليه راجعون سونا

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