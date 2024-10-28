جعفر حسن: ندين بشدة ما يحدث في قرى ولاية الجزيرة ونحمل قوات الدعم السريع المسؤولية

قال رئيس الهيئة الإعلامية بالتجمع الاتحادي جعفر حسن بإننا ندين بشدة ما يحدث في قرى ولاية الجزيرة ونحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الجنائية على هذه الانتهاكات. الجزيرة – السودان

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