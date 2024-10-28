البنتاغون: لم نرصد أي استهدافات في العراق

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة “الحرة” إنه لم يتم رصد أي استهدافات في العراق حتى الآن، مشيرا إلى عدم وجود تغيير في “تموضع القوات الأميركية في هذه المرحلة”.

وأضاف المسؤول أن لدى البنتاغون تقييما واضحا حتى الآن حول الأهداف التي ضربتها إسرائيل، ومدى نجاح هذه الضربات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، “تنفيذ ضربات موجهة بدقة على أهداف عسكرية في إيران، وقال إن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات المستمرة من النظام الإيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة”.

قال مسؤول دفاعي أميركي، الجمعة، في تصريح لـ”فويس أوف أميركا”، إن جميع القوات الأميركية الإضافية التي أمر البنتاغون بإرسالها إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر وصلت إلى المنطقة قبل الضربات الإسرائيلية على إيران.

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