رباعية برشلونية في الشباك المدريدية

سحق برشلونة مضيفه ريال مدريد برباعية نظيفة، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وسجل لبرشلونة ليفاندوفسكي “هدفين”، لامين يامال، ورافينيا في الدقائق 54، 56، 77، و84.وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، حيث انطلق كيليان مبابي وسدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية في الدقيقة 2، لكنه كان متسللا.

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