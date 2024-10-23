الحكومة تطلب من سفيرها بابوظبي اخلاء المنزل وتسليم السيارة

طلبت وزارة الخارجية السودانية من سفيرها لدى دولة الإمارات، عبد الرحمن شرفي ، إخلاء مقر إقامته الرسمي وسحب السيارة المخصصة له، في خطوة تصعيدية بسبب عدم امتثال السفير لتوجيهات الخارجية. هذا القرار جاء عقب رفض السفير شرفي تنفيذ أوامر الحكومة السودانية بتصعيد التوتر مع الإمارات، في ظل تزايد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان السفير شرفي قد امتنع عن تقديم مذكرة احتجاج للخارجية الإماراتية، مبررًا قراره بضعف الأدلة التي قدمتها الحكومة السودانية، والتي اعتبرها غير كافية لاتخاذ أي خطوات تصعيدية. هذا الموقف أثار استياء وزارة الخارجية السودانية التي رأت في رفضه انتهاكًا لمهامه الدبلوماسية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد