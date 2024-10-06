تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة لقطة تصدرت “الترند” على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصورة الشقيقان ويليامز, اللذان يلعبان ضمن صفوف فريق أتليتكو بلباو, الإسباني, وهما يحتفلان بأحد أهداف الفريق الإسباني. وشبه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, احتفال الثنائي بإشارة “الزردية” الشهيرة في السودان, والتي كان قد أطلقها قائد الجيش السوداني الفريق أو عبد الفتاح البرهان, خلال لقائه بجنود الجيش. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة ثنائي أتليتكو بلباو, حيث كتب أحد متداولي اللقطة: (يا البرهان السويتا رقدت الشغلة عبرت شديد). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. لاعبو فريق أتليتكو بلباو الإسباني يحتفلون بتسجيلهم هدف على طريقة “زردية” قائد الجيش السوداني وساخرون: (يا البرهان السويتا رقدت الشغلة عبرت شديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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