أصدر والي ولاية غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون أحمد قراراً ولائيا قضى بتشكيل اللجنة العليا لإمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للعام 2019م وإستناداً على توصية المدير العام لوزارة التربية و التوجيه بالولاية. وقد جاءت اللجنة بإشراف الوالي وأمين عام الحكومة رئيساً / والمدير العام لوزارة التربية والتوجيه عضواً و مقررا وعضوية كل من مدير الإدارة العامة للحكم المحلي/المديرين العامين لوزارتي المالية و القوى العاملة و الصحة و التنمية الإجتماعية / المدير التنفيذي لمحلية النهود / قائد اللواء (18) مشاة / ومدير جهاز الأمن و المخابرات العامة / قائد إستخبارات اللواء (18) مشاة/ وأمين ديوان الزكاة بالولاية /ومدير الإدارة العامة للجمارك بالولاية بجانب قائد قوات الإحتياط والمستنفرين. ومن مهام اللجنة وإختصاصاتها الترتيب الجيد لإنجاح إمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م، وضع خطة محكمة لتأمين مراكز الإمتحانات و سكن الطلاب و المعلمين إضافةً إلى وضع ميزانية لتأمين الإمتحانات. كما وجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية و السادة رئيس وأعضاء اللجنة العليا بوضعه موضع التنفيذ. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي غرب كردفان يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا لإمتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.