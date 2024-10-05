محمد رمضان بطلا لرواية “لوكاندة بير الوطاويط”

تعاقد الفنان محمد رمضان، على بطولة فيلم سينمائي، وهو من رواية “لوكاندة بير الوطاويط” للكاتب والمؤلف أحمد مراد، وخلال الوقت الحالي يعكف “مراد” على تحويل الرواية لفيلم سينمائي يخوض بطولته رمضان، ويحمل نفس اسم الرواية.

ونشر رمضان، صورا تجمعه مع المؤلف أحمد مراد والمنتج أحمد بدوي مع الرواية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “توكلنا على الله”.

في أخر شهر أغسطس الماضي، طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم مش فاضي، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنًا مع الموسم الصيفي.

صدى البلد