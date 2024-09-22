قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي اللواء حمدان عبد القادر: المسيرات سلاح العاجز!

قال قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي اللواء حمدان عبد القادر بأن قدرة القوات المسلحة على القتال والانتصار يعزز من مواقف الدولة في المنابر الدولية. – المسيرات سلاح العاجز ولدينا من الإمكانيات والقدرات للتعامل معها باحترافية كبيرة. الجزيرة – السودان

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