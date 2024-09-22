والي الجزيرة يقف على سير إمتحانات جامعة بحري

وقف الاستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف على سير امتحانات جامعه بحري بمدينة المناقل مؤكدأ حرص حكومته على استمرارية التعليم وكافة الخدمات. وقال ان حكومة الولاية تقدم خدمات لكل اهل السودان. وأشار إلى اهمية استمرار المسيرة التعليمية وقيام الامتحانات رغم الظروف التي تشهدها البلاد. كما اشار ممثل جامعة بحرى المشرف على امتحانات كليات القانون والتربية الاستاذ أبوالقاسم احمد عوض الكريم الى ان الامتحانات تمضي وفق الجدول المحدد من إدارة جامعة بحري ممتدحا التعاون المتواصل بين ابناء السودان وقدرتهم على كتابه تاريخ حافل بالتعاون فى المجال العلمي فى ظل ظروف معركة الكرامة والحرب التي فرضت على شعب السودان. وزاد ان حكومة الولاية وجامعة المناقل وأبناء الولاية قدموا أكثر مما طلب منهم مما سهل استضافة الطلاب واعاشتهم. سونا

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