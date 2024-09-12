أعربت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية مولي فيي، عن انزعاجها من تقارير حول مقتل العامل في قوة حرس السفارة الأميركية في الخرطوم “طارق حسن” خلال احتجازه من قبل قوات الدعم السريع. وقالت مول فيي، إنهم طلبوا من قوات الدعم السريع تقديم تفاصيل كاملة عن الظروف المحيطة باحتجاز حسن ووفاته وضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. كما شدد المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو في تغريدة على منصة X، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل العامل. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر توم بيرييلو يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل العامل العامل في السفارة الأمريكية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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