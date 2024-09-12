• لليوم الثامن علي التوالي ترفض حكومة دولة جنوب السودان عبور ناقلات وقود إلي داخل السودان وتحديداً منطقة أبيي حيث تتكدس في المناطق الحدودية أكثر من 200 ناقلة وقود أشرف علي شرائها مجموعة تجار صوماليين درجت مليشيا التمرد علي التعامل معهم في الآونة الأخيرة عن طريق وسطاء سودانيين من الذين يتعاملون مع عصابات التمرد ..

• ولفك احتجاز الناقلات سعت قيادات بارزة في المليشيا للتواصل مع شخصيات بارزة في دولة الجنوب لكنها فشلت في الحصول علي نتائج إيجابية ..

• وتواجه مليشيات التمرد نقصاً مريعاً في الوقود حيث بلغ سعر الجالون في مناطق بالخرطوم 100 ألف جنيه وفي ولاية الجزيرة 200 ألف جنيه ويتضاعف السعر في المناطق التي تحتلها المليشيا بولاية سنار ..

• وليس لمليشيا التمرد في الوقت الراهن أي منفذ آمن لتهريب الوقود غير المناطق والمدن الحدودية مع دولة جنوب السودان..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد