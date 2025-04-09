شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يودع الكونفدرالية بعد الهزيمة من سيمبا التنزانى 4-1 بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق المصرى البورسعيدى بطولة الكونفدرالية بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزانى 4 -1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة التى أقيمت بينهما على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى.

وانتهت المباراة بفوز سيمبا بهدفين نظيفين فى الوقت الأصلى، وهى نفس نتيجة فوز المصرى فى الذهاب، قبل أن تحسم ركلات الترجيح التأهل لفريق سيمبا.

تقدم إيلى مبانزو لفريق سيمبا التنزانى بالهدف الأول في الدقيقة 22 بعد مرور رائع من لاعب المصرى وسدد كرة قوية خادعت محمود جاد بعد اصطدامها في لاعب المصرى وتسكن الشباك.

وكاد عبد الرحيم دغموم أن يدرك التعادل للمصرى في الدقيقة 30 بعدما استغل خطأ لمدافع سيمبا ليخطف الكرة ويمر من مدافع سيمبا الآخر ويسددها ولكن حارس سيمبا تصدى لها ببراعة.

وأضاف ديسى موكوالا الهدف الثانى لسيمبا التنزانى في الدقيقة 32 بعدما استغل عرضية متقنة من محمد حسين يقابلها موكوالا برأسية متقنة معلنا الهدف الثانى.



وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب بفوز المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين عن طريق صلاح محسن والنيجيرى جون إيبوكا.

وجاء تشكيل المصرى ضد سيمبا كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: باهر المحمدى، خالد صبحى، عمرو سعداوى، أحمد عيد.

الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة، يوسف الجوهرى، سامادو، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: صلاح محسن.

البدلاء: محمود حمدى، حسن على، كريم العراقى، محمد هاشم، ميدو جابر، كريم بامبو، حسين فيصل، بابا بادجى، فخر الدين بن يوسف.