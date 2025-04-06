شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع أبو ريدة ورئيس المتحدة للرياضة استعدادا لأمم أفريقيا تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة؛ لبحث الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم التنظيم.

وشهد الاجتماع حضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، والشركة المتحدة، وتم استعراض خطة العمل المشترك لضمان خروج البطولة بصورة مشرفة على المستويين التنظيمي والفني، تعكس مكانة مصر الرائدة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.



الاجتماع التنسيقى



جانب من الاجتماع التنسيقى

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها العمرية، وسبل دعمها فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، أن استضافة مصر لهذه البطولة القارية يعكس ريادتها على مستوى القارة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة تضع كامل إمكاناتها لدعم نجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة.

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد على جميع المستويات، لضمان تنظيم يليق باسم مصر ويعزز من فرص منتخب الشباب في المنافسة والتأهل لكأس العالم.