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الامارات | الجواد الياباني "سول راش" يحصد لقب "دبي تيرف"

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دبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | الجواد الياباني "سول راش" يحصد لقب "دبي تيرف" 1/2
  • الامارات | الجواد الياباني "سول راش" يحصد لقب "دبي تيرف" 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد الياباني "سول راش" يحصد لقب "دبي تيرف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد الياباني "سول راش" بالشوط السابع "دبي تيرف" من كأس دبي العالمي.


ويمتد الشوط السابع على مسافة 1800 متر عشبي، وبمشاركة 11 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الأولى" .

وتبلغ جوائز "دبي تيرف" 5 ملايين دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط السابع:

المركز الأول: سول راش ـ اليابان

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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