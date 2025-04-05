الامارات | الجواد الياباني "سول راش" يحصد لقب "دبي تيرف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد الياباني "سول راش" بالشوط السابع "دبي تيرف" من كأس دبي العالمي.



ويمتد الشوط السابع على مسافة 1800 متر عشبي، وبمشاركة 11 من الخيول المهجنة الأصيلة ضمن "الفئة الأولى" .

وتبلغ جوائز "دبي تيرف" 5 ملايين دولار أميركي.

وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من كأس دبي العالمي بمشاركة 102 خيل من 13 دولة، تتنافس في 9 أشواط يبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار أميركي، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيسي التاسع "كأس دبي العالمي".

وفي ما يلي ترتيب الشوط السابع:

المركز الأول: سول راش ـ اليابان