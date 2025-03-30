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الامارات | سوزا: شباب الأهلي على الطريق الصحيح نحو اللقب

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال مباراة الشارقة، أول من أمس، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين، وأبقت على فارق النقاط السبع التي تفصله عن «الملك» في صدارة ترتيب البطولة.

وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «شباب الأهلي يسير على الطريق الصحيح نحو الفوز باللقب، لكن يجب علينا مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات التي تمكن الفريق من الفوز بلقب الدوري».

وأضاف سوزا: «لم نستغل الفرص الواضحة التي سنحت لنا لتحقيق الفوز في المباراة، لكنني فخور بلاعبي الفريق، ونركز حالياً على استشفاء اللاعبين المصابين، وعودتهم إلى الفريق».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة، مقابل 41 نقطة للشارقة (الوصيف).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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