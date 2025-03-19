الامارات | وجبة رونالدو السرية للحفاظ على لياقته وعضلاته في سن الـ40!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سر الحالة البدنية والجسد المتناسق للنجم كريستيانو رونالدو يعود إلى الطبق البرتغالي التقليدي "باكالهاو أبراس" الذي يتناوله "الدون" بشكل منتظم ما يساعده على الاحتفاظ بوزنه ولياقته على الرغم من بلوغه 40 سنة.

وتعتبر "باكالهاو أبراس" الوجبة المفضلة لدى رونالدو وتتكون من سمك القد المملح، البصل، البطاطس، والبيض، وتمتاز بأنها سريعة التحضير.

وقالت الصحيفة إن والدة رونالدو تتقن تحضير هذا الطبق لاسيما أنها كانت تعمل طاهية خلال فترة طفولة كريستيانو والحالة الاجتماعية الصعبة التي كانت تعانيها قبل أن يفتح لها نجلها أبواب الرخاء.

ونقلت الصحيفة عن رونالدو، قوله: "يذكرني هذا الطبق بطفولتي، وهو يعطيني القوة".

يذكر أن رونالدو سجل مع فريقه الحالي النصر السعودي 28 هدفا في 33 مباراة هذا الموسم يتصدره بها قائمة هدافي الدوري السعودي.

ويتطلع رونالدو إلى مواصلة الحفاظ على نظامه الغذائي ولياقته البدنية في محاولة للمشاركة مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 2026 على الرغم من أنه سيبلغ وقتها الـ42 عاماً.