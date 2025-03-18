شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 17 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها انضمام لاعبي الأهلي ومحمد عبد المنعم إلى معسكر منتخب مصر وتحديد موعد عودة مارسيل كولر لقيادة تدريبات الأهلي.



إصابة ربيعة لاعب سموحة و زلاكا وراء استبعادهما من قائمة منتخب مصر

غاب الثنائي محمد ربيعة مدافع سموحة ومحمود زلاكا لاعب سيراميكا عن التواجد في قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي مع أنديتهما.

جهاز الأهلى يتسلم تقريرا عن 8 لاعبين قبل العودة للتدريبات

يتسلم سامى قمصان المدرب العام لفريق الأهلى تقريرا من أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين وتطورات تأهيلهم خلال فترة الراحة التي حصل عليها المارد الأحمر.

تعرف على موعد عودة كولر للقاهرة لقيادة الأهلى

يغيب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، عن الظهور فى مران فريقه اليوم الاثنين بسبب تواجده فى بلاده لقضاء إجازة، على أن يعود للقاهرة الخميس المقبل استعداداً للتحديات المقبلة مع المارد الأحمر.

الأهلي يشكو لاعب الزمالك فى اتحاد الطائرة

أرسل مسئولو النادي الأهلي شكوى إلى اتحاد الكرة الطائرة ضد محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك ، نظرا لما بدر من تطاول بالإشارات تجاه جمهور الأهلي فى مباراة نصف نهائي بلاي أوف دوري رجال الطائرة الممتاز.

وصول لاعبى الأهلي ومحمد عبد المنعم إلى معسكر منتخب مصر.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطنى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو للحظة وصول وصول محمد هانى ومصطفى شوبير لاعبى الأهلى ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026.

محاضرة وتدريبات بدنية لمنتخب الشباب فى الدوحة استعدادا لودية قطر.. صور

أدى المنتخب الوطنى تحت 20 عاما تدريبات بدنية بفندق إقامته بالدوحة استعدادا للدورة الودية الدولية، كما ألقى أسامة نبيه المدير الفنى للمنتخب محاضرة على اللاعبين بإحدى القاعات.

الزمالك ينهى إجراءات سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا

ينهى مسئولو نادى الزمالك إجراءات سفر أحمد حمدى لاعب الفريق إلى ألمانيا لتحديد مصيره من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد خضوعه لعملية التأهيل بعد جراحة الصليبى التى خضع لها اللاعب خلال الأشهر المقبلة.

طبيب الأهلى يفحص محمد مجدى أفشة الليلة بسبب السمانة

يخضع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى لفحص طبى اليوم، الاثنين، بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي؛ للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباريات المارد الأحمر الأخيرة.