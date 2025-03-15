شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. قذيفة تامر عبد الحميد تهدى الأبيض لقب دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2002 وكانت آخر بطولة لدوري الأبطال يحصل عليها الزمالك فى تاريخه.

تصدر الزمالك المجموعة الثانية في دور المجموعات بالبطولة علي حساب كل من أسيك الإيفواري صاحب المركز الثاني والترجي التونسي وكوستادي سول، فيما تأهل من المجموعة الأولى الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونغولي وودع الأهلي البطولة من دور المجموعات.

تخطى الزمالك عقبة مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي، بعد الفوز عليه 3 / 1 في مجموع المباراتين، وفي المباراة النهائية واجه الرجاء المغربي، وتعادل الفريقان 0 / 0 في الذهاب بالمغرب، ونجح الزمالك في حصد اللقب من خلال هدف عالمي أحرزه تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، من تسديدة قوية من منتصف الملعب، حسمت اللقب القاري الأغلى للزمالك في الألفية الجديدة.